Долар продовжує посилення проти гривні

Національний банк України встановив на 22 квітня курс 28 гривень 6 копійок за долар, це на 5 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на українському міжбанківському валютному ринку 21 квітня завершилися на рівні 28 гривень 6,5–9 копійок за долар, це на 6 копійок більше за котирування, зафіксовані наприкінці сесії 20 квітня. Під час сьогоднішніх торгів котирування сягали 28 гривень 12,5–14,5 копійки за одиницю американської валюти.

«Кінець місяця вже не за горами, період виплати відшкодувань ПДВ теж, а на початку травня – ціла низка свят. Навіть у період локдауну частина клієнтів на побоюваннях зростання котирувань в період виплат держави експортерам у найближчі декілька днів купуватиме валюту під свої зовнішньоекономічні контракти з метою потенційно заощадити і підстрахувати себе від курсових несподіванок», – анонсували на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад пів року – від вересня 2020-го.