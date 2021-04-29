Гривня поновила посилення проти долара на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку 29 квітня поновилося зростання гривні проти долара, це сталося попри кілька чинників, які теоретично є сприятливими для американської валюти.

За даними Finance.ua, станом на 13:15 котирування становлять 27 гривень 73,5–75,5 копійки за долар, це на 3,5 копійки менше за рівень закриття торгів 28 квітня.

«Проти гривні гратиме як учорашнє погашення Міністерством фінансів України облігацій на 11,6 млрд гривень і відсотків ще по 6 випусках ОВДП, так і фактор виплати основних відшкодувань ПДВ експортерам. Це збільшує гривневий «навіс» на ринку, і при бажанні у великих покупців валюти вже є ресурс для великих покупок», – писали перед початком сесії фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 75 копійок за долар, це на 4 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс перебуває вже вісім місяців – від вересня 2020 року.