НБУ залишив незмінним курс гривні до долара

Національний банк України встановив на 6 травня курс 27 гривень 73 копійки за долар, таким же офіційний курс був у перший день після тривалих вихідних.

На українському міжбанківському валютному ринку гривня зміцніла до рівня 27 гривень 71,5–74 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua. Це на 7 копійок менше за рівень закриття торгів 30 квітня.

«Перекоси попиту і пропозиції сьогодні протягом сесії будуть досить істотними, тому що США та Європа працювали в цей понеділок і вівторок, а Україна відпочивала. І сьогодні клієнтам українських банків буде зарахована валютна виручка фактично за минулу п`ятницю, понеділок і вівторок цього тижня. Це збільшить пропозицію на ринку, але і відкладений попит з боку окремих великих покупців так само сьогодні вийде на ринок», – писали перед початком торгів експерти сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс тримається вже понад вісім місяців – від вересня 2020 року.