НБУ посилив гривню ще на 3 копійки проти долара – довідкове значення курсу

Національний банк України встановив опівдні 19 травня довідкове значення курсу 27 гривень 41 копійка за долар, це на 3 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку посилення гривні загальмувало – станом 13:10 котирування склали 27 гривень 42,5–44,5 копійки за долар, це на 2 копійки більше за рівень закриття торгів 18 травня, свідчать дані Finance.ua.

«Як і вчора, якщо спекулянтам і великим продавцям все ж таки вдасться переломити тенденції останніх днів і розгорнути тренд в сторону підвищення котирувань, весь відкладений попит активно почне тиснути на курс долара і зіграє на швидке відновлення позицій валюти на міжбанку… Якщо ж пропозиція знову буде перевищувати попит, то в період бюджетних платежів гривня продовжить поступово зміцнюватися. Проти гривні може найближчим часом спрацювати і погашення сьогодні ОВДП минулих випусків на суму понад 13,5 мільярда гривень і відсотків за кількома випусками», – вказували на початку торгів аналітики сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс перебував близько 9 місяців – від середини серпня 2020 року. На українському міжбанківському валютному ринку подібні до сьогоднішніх котирування фіксувалися 25 серпня – тоді вони становили 27 гривень 38–40 копійок за долар.