Гривня знову посилюється проти долара на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку після двох днів незначної корекції поновилося посилення національної валюти. За даними Finance.ua, станом на 13:30 котирування становлять 27 гривень 44–46 копійок за долар, це на 3 копійки менше за рівень закриття торгів 20 травня.

«Сьогодні принципово важливо, чи продовжить гривня поступово відступати перед доларом або все ж таки знову почне відвойовувати втрачені вчора і позавчора позиції. Від цього залежатиме і психологічний настрій на міжбанку наступного тижня, коли на ринок почнуть виходити кошти, отримані експортерами від великих відшкодувань ПДВ. Але в цілому позиційна війна курсових інтересів великих гравців сьогодні не призведе до дуже значних сплесків котирувань», ­– прогнозували на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 46 копійок за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Цього тижня вперше за останні 9 місяців котирування вийшли за межі широкого коридору 27,5–28,5 гривні за долар. Національна валюта суттєво посилилася.