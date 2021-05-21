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21 травня 2021, Київ 15:09
Новини | Економіка

Гривня знову посилюється проти долара на міжбанку

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 46 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку після двох днів незначної корекції поновилося посилення національної валюти. За даними Finance.ua, станом на 13:30 котирування становлять 27 гривень 44–46 копійок за долар, це на 3 копійки менше за рівень закриття торгів 20 травня.

«Сьогодні принципово важливо, чи продовжить гривня поступово відступати перед доларом або все ж таки знову почне відвойовувати втрачені вчора і позавчора позиції. Від цього залежатиме і психологічний настрій на міжбанку наступного тижня, коли на ринок почнуть виходити кошти, отримані експортерами від великих відшкодувань ПДВ. Але в цілому позиційна війна курсових інтересів великих гравців сьогодні не призведе до дуже значних сплесків котирувань», ­– прогнозували на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 46 копійок за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Цього тижня вперше за останні 9 місяців котирування вийшли за межі широкого коридору 27,5–28,5 гривні за долар. Національна валюта суттєво посилилася.

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