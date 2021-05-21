Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
21 травня 2021, Київ 19:49
Новини | Економіка

Новий тиждень долар розпочне нижче від позначки 27,5 гривні – курс НБУ

Національний банк України встановив на 24 травня курс 27 гривень 46 копійок за долар

Національний банк України встановив на 24 травня курс 27 гривень 46 копійок за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на 21 травня.

Посиленням національної валюти завершилися і торги на міжбанківському ринку. За даними Finance.ua, фінальні котирування в п’ятницю склали 27 гривень 42–44 копійки за долар, це на 5 копійок менше за рівень закриття торгів 20 травня.

Цього тижня вперше за останні 9 місяців котирування вийшли за межі широкого коридору 27,5–28,5 гривні за долар. Національна валюта суттєво посилилася.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG