Новий тиждень долар розпочне нижче від позначки 27,5 гривні – курс НБУ

Національний банк України встановив на 24 травня курс 27 гривень 46 копійок за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на 21 травня.

Посиленням національної валюти завершилися і торги на міжбанківському ринку. За даними Finance.ua, фінальні котирування в п’ятницю склали 27 гривень 42–44 копійки за долар, це на 5 копійок менше за рівень закриття торгів 20 травня.

Цього тижня вперше за останні 9 місяців котирування вийшли за межі широкого коридору 27,5–28,5 гривні за долар. Національна валюта суттєво посилилася.