НБУ посилив гривню проти долара ще на 3 копійки – довідкове значення курсу

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 43 копійки за долар, це на 3 копійки менше за офіційний курс на 24 травня. Регулятор відбиває тенденції, зафіксовані на міжбанківському валютному ринку ще наприкінці минулого тижня.

На міжбанку перший день нового тижня минає без значних коливань, торги, за даними Finance.ua, станом на 12:30 відбуваються на рівні 27 гривень 41,5–43,5 копійки за долар. Це на пів копійки менше за рівень закриття торгів 21 травня.

«У місцевих компаній, металургів та аграріїв, накопичилося дуже багато господарських операцій та розрахунків, які їм треба завершити до кінця місяця. Залишився всього тиждень. І стримує їх в оперативному закритті таких операцій тільки одне – брак гривні. Тому частина з них будуть активно її витрачати на виконання поточних розрахунків, частина буде змушена продавати валютну виручку, щоб фінансувати свої розрахунки, а частина вже чекатиме надходжень основних сум відшкодувань ПДВ від держави», – писали на початку сесії 24 травня аналітики сайту «Мінфін».

Минулого тижня вперше за останні 9 місяців котирування вийшли за межі широкого коридору 27,5–28,5 гривні за долар. Національна валюта суттєво посилилася.