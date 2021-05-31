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31 травня 2021, Київ 14:11
Новини | Економіка

Гривня знову наближається до річного максимуму щодо долара США

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 46 копійок за долар

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 31 травня відбуваються на користь гривні, яка знову наближається до свого річного максимуму. За даними Finance.ua, станом на 12:35 котирування склали 27 гривень 47–49 копійок за долар США, це на 2 копійки менше за рівень закриття торгів 28 травня.

«На малооб’ємному (через вихідний день у США – ред.) ринку у спекулянтів з’являється відмінний шанс спробувати «розгойдати» курс на дрібних сумах», – прогнозували на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 46 копійок за долар, це на 4 копійки менше за офіційний курс на 31 травня.

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