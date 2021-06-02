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02 червня 2021, Київ 15:05
Новини | Економіка

Гривня встановлює нові максимуми щодо долара США

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 36 копійок за долар

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 36 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 2 червня.

Регулятор відбиває тенденції міжбанківського валютного ринку, торги на якому, за даними Finance.ua, станом на 13:20 відбуваються на рівні 27 гривень 33–35 копійок за долар, це на 9,5 копійки менше за рівень закриття торгів 1 червня.

Аналітики сайту «Мінфін» вказують, що вперше за кілька тижнів на ринку з’явився Національний банк України.

«Недавній вихід НБУ з викупом надлишку пропозиції долара по 27,32 гривні зупинив зниження котирувань», – відзначали експерти станом на 13:00.

У травні вперше за останні 9 місяців пара гривня-долар залишила коридор 27,5–28,5. Національна валюта значно посилилася.

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