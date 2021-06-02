Гривня встановлює нові максимуми щодо долара США

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 36 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 2 червня.

Регулятор відбиває тенденції міжбанківського валютного ринку, торги на якому, за даними Finance.ua, станом на 13:20 відбуваються на рівні 27 гривень 33–35 копійок за долар, це на 9,5 копійки менше за рівень закриття торгів 1 червня.

Аналітики сайту «Мінфін» вказують, що вперше за кілька тижнів на ринку з’явився Національний банк України.

«Недавній вихід НБУ з викупом надлишку пропозиції долара по 27,32 гривні зупинив зниження котирувань», – відзначали експерти станом на 13:00.

У травні вперше за останні 9 місяців пара гривня-долар залишила коридор 27,5–28,5. Національна валюта значно посилилася.