НБУ послабив гривню на 14 копійок щодо долара

Національний банк України встановив на 2 липня курс 27 гривень 38 копійок за долар, це на 14 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, завершуються відносним посиленням гривні до 27 гривень 35,5–37,5 копійки за долар, хоча впродовж сесії котирування сягали 27 гривень 40–42 копійок за долар, це було на 12 копійок більше за рівень закриття торгів 30 червня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.

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