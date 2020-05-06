Гривня зміцнюється майже на 10 копійок щодо долара – міжбанк

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні. Станом на 13:05 котирування впали до 26 гривень 88–90,5 копійки за долар, це нижче за пікові значення цієї торговельної сесії (26 гривень 96–99 копійок за долар), свідчать дані Finance.ua.

«Торги по долару активні ближче до обіду. Пропозиція перевищує попит, що тисне на курс. Нацбанк виходив на ринок і відкупив свої чергові 20 мільйонів доларів за ціною близько 26,935 гривні», – відзначили фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 26 гривень 96 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на 6 травня. Регулятор лише частково відбив тенденцію міжбанківських торгів.