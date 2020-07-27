НБУ залишив незмінним курс гривні щодо долара

Національний банк України встановив на 28 липня курс 27 гривень 76 копійок за долар, це не відрізняється від офіційного курсу на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку гривня впродовж усього торгового дня зростала в ціні – від ранкового рівня 27 гривень 84–87 копійок до рівня 27 гривень 67–69 копійок станом на 16:00, свідчать дані Finance.ua. Торги триватимуть ще до 17:00, але впродовж останніх годин сесії зміни не є показовими.

«На торгах, як і раніше, невелике перевищення пропозиції над попитом, що притискає котирування долара щодо гривні», – вказують експерти сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.