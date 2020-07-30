НБУ втретє залишив незмінним курс гривні щодо долара США

Національний банк України встановив на 31 липня курс 27 гривень 69 копійок за долар, що не відрізняється від офіційних курсів на 29 і 30 липня.

На українському міжбанківському валютному ринку гривня дещо ослабла відносно долара США. Станом на 16:35, за даними Finance.ua, котирування зросли до рівня 27 гривень 68–71 копійка за долар, хоча відкрилися торги на рівні 27 гривень 62,5–64,5 копійки за долар.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох останніх сесій регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав минулого тижня понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.