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03 серпня 2020, Київ 15:24
Новини | Економіка

На міжбанку зріс попит на долар, гривня падає

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу на рівні 27 гривень 69 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку зріс попит на долар, що спричинило зростання котирувань американської валюти. За даними Finance.ua, станом на 13:25 котирування сягнули рівня 27 гривень 75–78 копійок, це на 4 копійки більше за рівень відкриття торгів.

Національний банк України не встиг відбити цю зміну тренду і встановив опівдні довідкове значення курсу на рівні 27 гривень 69 копійок за долар, це на одну копійку більше за офіційний курс на 3 серпня.

«Ближче до обіду на торгах «засвітилися» іноземці з покупкою валюти. Це швидко дозволило спекулянтам на малооб’ємному ринку зіграти «на підвищення», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох сесій у третій декаді липня регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.

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