На міжбанку зріс попит на долар, гривня падає

На українському міжбанківському валютному ринку зріс попит на долар, що спричинило зростання котирувань американської валюти. За даними Finance.ua, станом на 13:25 котирування сягнули рівня 27 гривень 75–78 копійок, це на 4 копійки більше за рівень відкриття торгів.

Національний банк України не встиг відбити цю зміну тренду і встановив опівдні довідкове значення курсу на рівні 27 гривень 69 копійок за долар, це на одну копійку більше за офіційний курс на 3 серпня.

«Ближче до обіду на торгах «засвітилися» іноземці з покупкою валюти. Це швидко дозволило спекулянтам на малооб’ємному ринку зіграти «на підвищення», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох сесій у третій декаді липня регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.