Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
20 серпня 2020, Київ 13:41
Новини | Економіка

Гривня дешевшає на міжбанку до рівня понад 27,5 за долар

На українському міжбанківському валютному ринку відбувається знецінення гривні, яке за умов піку бюджетних платежів аналітики сайту «Мінфін» вважають сюрпризом.

«Назвати таке зростання чимось критичним для нашої економіки ми не можемо – Україна переживала і стрибки курсу до 1 гривні за день, – але тенденція останніх двох днів щодо збільшення котирувань дещо насторожує і психологічно готує учасників торгів до продовження просідання гривні, що є нестандартним в пік бюджетних платежів у клієнтів», – вказують експерти.

За даними Finance.ua, станом на 12:05 котирування зросли до рівня 27 гривень 50–52,5 копійки за долар (почалися торги на рівні 27 гривень 43–46 копійок за долар).

Національний банк України встановив опівдні 20 серпня довідкове значення курсу 27 гривень 49 копійок (це на 17 копійок більше за офіційний курс на сьогодні).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG