Гривня дешевшає на міжбанку до рівня понад 27,5 за долар

На українському міжбанківському валютному ринку відбувається знецінення гривні, яке за умов піку бюджетних платежів аналітики сайту «Мінфін» вважають сюрпризом.

«Назвати таке зростання чимось критичним для нашої економіки ми не можемо – Україна переживала і стрибки курсу до 1 гривні за день, – але тенденція останніх двох днів щодо збільшення котирувань дещо насторожує і психологічно готує учасників торгів до продовження просідання гривні, що є нестандартним в пік бюджетних платежів у клієнтів», – вказують експерти.

За даними Finance.ua, станом на 12:05 котирування зросли до рівня 27 гривень 50–52,5 копійки за долар (почалися торги на рівні 27 гривень 43–46 копійок за долар).

Національний банк України встановив опівдні 20 серпня довідкове значення курсу 27 гривень 49 копійок (це на 17 копійок більше за офіційний курс на сьогодні).