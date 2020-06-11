НБУ посилив гривню на 4 копійки щодо долара, міжбанк пішов в інший бік

Національний банк України встановив на 12 червня курс 26 гривень 60 копійок за долар, це на чотири копійки менше за офіційний курс на 11 червня. Фактично регулятор відбив тенденції, які на міжбанківському валютному ринку спостерігалися наприкінці торгів у середу і в першій половині дня в четвер.

На міжбанку в останні години сесії 11 червня котирування американської валюти зросли – до рівня 26 гривень 66–69 копійок станом на 17:00, свідчать дані Finance.ua.

«Торги по долару проходять у форматі періодичного зростання попиту на валюту в моменти виходу нерезидентів. Щойно вони йдуть з ринку – курс фактично завмирає», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 15:00.

О 14:00 НБУ оголосив про рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 року, це найнижчий рівень за історію незалежної України. За оцінками регулятора, глибше, ніж очікувалося, падіння української економіки «вимагає подальшого пом’якшення монетарної політики для підтримання економіки на етапі поступового згортання карантину».