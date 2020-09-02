Гривня продовжує знецінюватися щодо долара

На українському міжбанківському валютному ринку триває тенденція останніх днів – щодня національна валюта втрачає по кілька копійок щодо долара США. За даними Finance.ua, станом на 12:20 котирування сягнули 27 гривень 63–65 копійок за долар (рівень відкриття торгів – 27 гривень 57,5–59,5 копійки за одиницю американської валюти).

«Попит перевищує пропозицію. Відбуваються операції по лотах до 1 мільйона доларів при явному бажанні продавців та спекулянтів максимально підтягнути котирування вгору», – інформує сайт «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні 2 вересня довідкове значення курсу 27 гривень 63 копійки за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.