НБУ послабив гривню ще на 5 копійок щодо долара

Національний банк України встановив опівдні 4 вересня довідкове значення курсу 27 гривень 74 копійки за долар, це на 5 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

«На торгах по долару попит перевищує пропозицію за рахунок покупок іноземців. Цим швидко скористалися спекулянти, які намагаються підтягнути котирування продажу максимально вгору», – так описували ранкову ситуацію на міжбанківському валютному ринку експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

За даними Finance.ua, станом на 13:20 котирування складали 27 гривень 69,5–72 копійки за долар. Це менше за пікові значення (27,75–77), але вище за рівень відкриття торгів (27,68–70).