На міжбанку панує відносна рівновага – після зміцнення гривні до 26,80 за долар

На українському міжбанківському валютному ринку станом на 11:30 торги відбуваються на рівні закриття торгів 7 травня – 26 гривень 80–82 копійки за долар. У першу годину торгів гривня незначно зміцнювалася, але за поточною ціною активізувалися не лише продавці американської валюти, а й її покупці, свідчать дані Finance.ua.

«На міжбанку ходять активні чутки про подальші розпродажі валюти НАК «Нафтогаз», і частина клієнтів вирішить з купівлею почекати, вичікуючи «дна» по курсу. А от продавці-експортери будуть досить активні, тому що їм треба фінансувати господарську діяльність, а гривні у компаній (особливо в аграріїв з їхнім завершенням посівної і поточними значними витратами) практично немає. Тому їм доведеться активно розпродавати валютну виручку. Це грає на користь зміцнення гривні», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Водночас, вказують вони, діють і інші чинники.

«Новини про зміни в програмі співпраці з МВФ так чи інакше відіб'ються на настроях ринку. Наш бізнес завжди шукає негатив у таких речах, і, на жаль, рідко помиляється. Тому багато хто вирішить підстрахуватися і не грати у валютну рулетку», – вказують фахівці.

Національний банк України встановив на 8 травня офіційний курс 26 гривень 82 копійки за долар.