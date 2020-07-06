Міжбанк: гривня повернулася до значень, зафіксованих до відставки Смолія

На українському міжбанківському валютному ринку гривня вперше після заяви колишнього голови НБУ Якова Смолія про відставку повернулася в широкий коридор 26,5–27 гривень за долар. За даними Finance.ua, торги 6 липня завершилися на рівні 26 гривень 92–95 копійок за одиницю американської валюти, це сталося вперше після 1 липня.

Нацбанк відбив зміну тренду, лише частково, встановивши на 7 липня офіційний курс 27 гривень 13 копійок за долар. Регулятор зазвичай орієнтується на торги до 13:00, а не в завершальні години сесії, коли на малооб’ємному ринку можуть діяти спекулятивні чинники.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж останніх двох торгових сесій ситуація стабілізувалася.