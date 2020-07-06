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06 липня 2020, Київ 19:25
Новини | Економіка

Міжбанк: гривня повернулася до значень, зафіксованих до відставки Смолія

Жінка проходить повз пункт обміну валют, на якому зафіксовані нові курси, липень 2020 року

На українському міжбанківському валютному ринку гривня вперше після заяви колишнього голови НБУ Якова Смолія про відставку повернулася в широкий коридор 26,5–27 гривень за долар. За даними Finance.ua, торги 6 липня завершилися на рівні 26 гривень 92–95 копійок за одиницю американської валюти, це сталося вперше після 1 липня.

Нацбанк відбив зміну тренду, лише частково, встановивши на 7 липня офіційний курс 27 гривень 13 копійок за долар. Регулятор зазвичай орієнтується на торги до 13:00, а не в завершальні години сесії, коли на малооб’ємному ринку можуть діяти спекулятивні чинники.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж останніх двох торгових сесій ситуація стабілізувалася.

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