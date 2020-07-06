НБУ вдруге після відставки Смолія посилив гривню щодо долара

Національний банк України ще на чотири копійки посилив гривню щодо долара США. Регулятор установив на 7 липня курс 27 гривень 13 копійок за одиницю американської валюти, перед тим у п’ятницю, 3 липня, посилення гривні було символічним, на одну копійку.

Нацбанк лише частково відбив тенденції міжбанківського валютного ринку, де національна валюта посилювалася майже весь торговий день 6 липня – до рівня 27 гривень 2,5 – 5 копійок за долар станом на 16:10, свідчать дані Finance.ua.

«На торгах з’являвся НБУ з викупом долара по 27,06 гривні. Купував понад годину, що підтримало котирування американської валюти», – вказують експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж останніх двох торгових сесій ситуація стабілізувалася.