Федоров: через російський обстріл Гуляйполя поранена 60-річна жінка

Через російський обстріл Гуляйполя поранена 60-річна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, війська РФ скинули авіабомби на прифронтове місто, внаслідок ударів зруйновані та пошкоджені будинки.



«Постраждала опинилася під завалами власного будинку. Поліцейські передали жінку медикам», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



