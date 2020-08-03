Human Rights Watch: COVID-19 заблокував доступ до пенсій на Донбасі

Обмежувальні заходи через COVID-19 заблокували доступ до пенсій на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, заявила правозахисна організація Human Rights Watch.

В організації вважають, що обмеження спричиняють надзвичайні труднощі для людей старшого віку, які все ще мають перетинати блокпости кожні 60 днів, щоб забрати свої пенсії.

«Пов’язані з пандемією обмеження зробили погану ситуацію гіршою, майже повністю відрізавши доступ до пенсій та прирікши багатьох старших людей на боротьбу за те, щоб оплати навіть базові продукти харчування», – заявила дослідниця HRW в Європі та Центральній Азії Лора Міллс.

Вона вважає, що пандемія має підштовхнути українську владу негайно знайти постійні рішення, щоб пенсіонери могли отримувати свої пенсії більш легко.

У 2014 році після початку збройного конфлікту на Донбасі Україна зупинила виплати пенсій людям з непідконтрольних території. Наразі щоб отримати право на виплати, пенсіонери повинні отримати статус переселенця. Перед карантином щомісяця лінію розмежування перетинали близько 1,3 мільйона людей. Близько 80% з них – люди похилого віку.