Армія РФ знищила гуманітарний штаб у Часовому Яру – Кириленко

Російські війська знищили Палац культури у Часовому Яру на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Рашисти знищили Палац культури у Часовому Яру, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги. Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта – касетними боєприпасами», – написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Рятувальники ДСНС, які приїхали на місце події, змушені були припинити роботу, оскільки війська РФ не припиняли обстріли.

Кириленко повідомив, що будівля Палацу культури згоріла – в ній знищений незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори, побутова хімія) та медичне обладнання. Люди не постраждали.

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.