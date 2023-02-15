Росія утримує «досить потужне» угруповання на Запорізькому напрямку – Гуменюк

Росія утримує «досить потужне» угруповання на Запорізькому напрямку, повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк.



«Розуміємо, що вони тримають досить потужне угруповання на Запорізькому напрямку, оскільки перспективи розвитку подій як найближчі оцінюють саме там. Вони – в обороні, вони укріплюють свої позиції. Наразі активних дій не застосовують», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, на Південному напрямку критичне збільшення російського угрупування не спостерігається, але продовжується маневрування.



«На Херсонському напрямку вони уникають вогню у відповідь, тому вишукують позиції, які дозволять їм влучати по прибережних населених пунктах Правобережжя. але бути більш-менш віддаленими і захищеними від вогню у відповідь. Вони витримують дистанцію. Ми намагаємося відсувати їх так, щоб їхній вогонь був у воду», – додала Гуменюк.

Як повідомляв у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ, на Запорізькому напрямку за добу російських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Темирівка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Запорізьке.