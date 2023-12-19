Південнокорейський автовиробник Hyundai продає свій завод у РФ

Рада директорів південнокорейської компанії-автовиробника Hyundai Motor ухвалила рішення про продаж свого заводу в російському Санкт-Петербурзі. Як повідомили у компанії, купує підприємство російська «Арт-Фінанс», яка входить до структури автодилера «Авілон».

Наразі тривають фінальні переговори щодо умов продажу підприємства, яке призупинило роботу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Hyundai Motor продовжить здійснювати обслуговування після продажу та іншу підтримку клієнтів Hyundai в Росії», – йдеться у повідомленні компанії.

Офіційно сума продажу заводу не вказується. За даними південнокорейських ЗМІ, керівництво Hyundai Motor продасть завод росіянам за символічну суму у близько 10 тисяч рублів.

Про те, що петербурзький завод Hyundai продадуть російському інвестору заявляли у вересні в російському уряді.

Завод Hyundai Motor у Санкт-Петербурзі з повним виробничим циклом був відкритий у 2010 році. До припинення виробництва підприємство випускало 200 тисяч автомобілів щороку.