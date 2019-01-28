Академія наук підтвердила перспективність впровадження технології гіперлуп в Україні – МІУ

Національна академія наук України підтверджує перспективність впровадження технології гіперлуп в Україні, повідомило Міністерство інфраструктури України 28 січня.

У відомстві заявили, що 25 січня відбулася презентація розвитку проекту. На заході представили аналітику пасажиропотоків, оцінку промислового потенціалу України та проведення міжнародних конкурсів Hyperloop «з метою підтримки та розвитку інноваційних розробок».

«Науковці переконані, що виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дадуть змогу успішно розвивати проект HypeUA. За оцінками науковців, гіперлуп може не тільки стати новітнім самостійним видом транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей», – повідомляє Мінінфраструктури.

22 лютого 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про заснування Центру транспортних інновацій Hype.ua. Він додав, що тестовий майданчик для українського Hyperloop збудують у Дніпрі у 2019 році.

Hyperloop – це проект вакуумного потяга, розроблений Ілоном Маском. Це транспортна система, яка складається зі сталевих труб, всередині яких рухається потяг – герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.