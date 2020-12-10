Hyundai купує виробника роботів Boston Dynamics майже за мільярд доларів

Південнокорейська компанія Hyundai Motor оголосила про намір купити американську Boston Dynamics, що працює в сфері робототехніки. Як повідомляє The Korea Economic Daily, посилаючись на джерела, угоду на 921 мільйон доларів планують закрити 10 грудня на засіданні ради директорів Hyundai.

Джерело The Robot Report підтвердило цю інформацію, зазначивши, що сума операції складе близько одного мільярда доларів. У листопаді Bloomberg також повідомляв, що Hyundai веде переговори про купівлю Boston Dynamics за приблизно один мільярд доларів.

Hyundai стане третім власником Boston Dynamics за сім років. Компанію створили в 1992 році на основі групи інженерів Масачусетського технологічного інституту. У грудні 2013 року компанію купила корпорація Google. У 2017 році її знову продали, власником стала японська SoftBank Group.

Компанія Boston Dynamics створює технічно просунутих, але нерентабельних роботів, популярних у користувачів інтернету. Як зазначало агентство Bloomberg, в останні роки компанія втрачала мільйони доларів.

Найвідоміший робот Boston Dynamics – чотириногий Spot, що нагадує собаку. Спочатку роботів цієї моделі виробляли для військових компаній, а з червня вони з’явилися у відкритому продажі. Також у компанії є людиноподібний робот Atlas і колісний робот Handle.

Hyundai Motor спеціалізується на колісних роботах, призначених для використання на підприємствах. Керівництво Hyundai розраховує, що на виробництво роботів припадатиме 20% бізнесу компанії, відзначає The Korea Economic Daily.