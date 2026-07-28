Землетрус в Японії: 50 постраждалих, зруйновані будівлі, є перебої в електропостачанні

В Японії через потужний землетрус 28 липня постраждали щонайменше 50 людей, повідомив громадський мовник NHK. За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус, що стався на острові Кюсю, мав магнітуду 7,1.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що внаслідок поштовхів зруйновані будівлі, сталися пожежі на південному заході Японії.

«У деяких районах є перебої з електроенергією, виникли пожежі, пошкоджені дороги і мости, а будівлі зруйновані», – сказала вона. Прем’єрка зауважила, що повний обсяг потерпілих і збитків від землетрусу все ще оцінюється.

Спочатку влада оголошувала про можливе цунамі після землетрусу, але згодом попередження скасували.

Управління ядерного регулювання Японії повідомило, що на атомних електростанціях не зафіксували ніяких аномалій.

За даними місцевої комунальної компанії Kyushu Electric Power, близько 45 тисяч домогосподарств і об’єктів не мають електроенергії в регіоні Кумамото.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. 11 березня 2011 року тут стався землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їхню ключову інфраструктуру і спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1». Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені залишити свої домівки.

У регіоні Кумамото, ураженому нинішнім землетрусом, 10 років тому внаслідок потужних підземних поштовхів загинули 275 людей і близько 2800 – постраждали.