Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 126, понад 200 людей вважаються зниклими безвісти

Кількість загиблих через землетрус у Японії зросла до 126 осіб, понад 200 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Найбільше смертей зафіксовано в місті Вадзіма – 69. Понад 500 людей отримали поранення, щонайменше 27 з них – серйозні.

Місцеві чиновники попереджають, що дороги, деформовані та потріскані через землетрус, можуть повністю зруйнуватися. Ситуація може ускладнитися через дощ і сніг, які очікуються протягом ночі і неділі.

Понад 200 людей й досі вважаються зниклими безвісти. 11 людей опинилися під завалами двох будинків, які обвалилися в Анамізу.

Уздовж узбережжя Японії поступово відновлюється електропостачання, але запасів води все ще не вистачає. Аварійні системи водопостачання також пошкоджені.

Речник японського уряду Йосімаса Хаяші заявив журналістам, що «Японія вдячна за всі повідомлення зі співчуттям, в тому числі і від Північної Кореї». Хаяші сказав, що «востаннє Японія отримувала співчуття від Північної Кореї у зв'язку з катастрофою в 1995 році».

Землетрус магнітудою 7,5, який стався 1 січня в префектурі Ісікава на головному острові Хонсю, викликав хвилі цунамі висотою понад метр, спровокував велику пожежу та розірвав дороги. Землетрус став найбільш смертоносним у цій країні з 2016 року.

3 січня в районах, що постраждали від землетрусу, очікувалися зливи, які можуть призвести до виникнення зсувів і ще більше ускладнити пошуково-рятувальні роботи. Допомога постраждалим районам також проблематична через руйнування доріг та інфраструктури.

Найбільше постраждав півострів Ното на узбережжі Японського моря, де стихія знищила будівлі та зрівняла з землею будинки в кількох містах.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. 11 березня 2011 року тут стався землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їхню ключову інфраструктуру і спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1».

Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені залишити свої домівки. Більш ніж 40 тисяч людей станом на 2021 рік все ще не могли повернутися додому.