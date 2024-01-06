Землетрус у Японії: кількість загиблих сягнула сотні

Кількість жертв потужного землетрусу в центральній японській префектурі Ісікава досягла 100 осіб, ще понад 200 людей й досі вважаються зниклими безвісти.

Станом на ранок суботи, 6 січня, в одному з найбільш постраждалих від підземних поштовхів місті Вадзіма на узбережжі Японського моря, за даними міської влади, залишається близько 100 місць, де люди все ще перебувають у пастці під зруйнованими будівлями та чекають на порятунок.

Загалом у префектурі Ісікава від 1 січня не знайшли тіла ще 211 людей, які продовжують вважатися зниклими безвісти.

Попри ускладнене проведення пошукових операцій, рятувальники поспішають визволяти вцілілих з-під завалів, оскільки вже 7 січня в регіоні очікується дощ, а потім сніг, які можуть призвести до масштабних зсувів і створити нові загрози життю вцілілих під час землетрусу жителів.

Рятувальники також продовжують спроби доставити пошкодженими автошляхами вантажі допомоги до заблокованих районів префектури, де понад 31 тисяча людей перебувають у спеціальних укриттях, більшість яких мають обмежені можливості для забезпечення постраждалих необхідними для життя умовами.

Влада префектури Ісікава планує збудувати тимчасові будинки для постраждалих жителів, однак їхнє будівництво розпочнеться лише наступної п’ятниці, 12 січня.

При цьому у регіоні Ното продовжуються підземні поштовхи, хоча й меншої сили. Так, 6 січня, близько 5:30 тут зафіксували землетрус магнітудою 5,3.

Землетрус магнітудою 7,5, який стався 1 січня в префектурі Ісікава на головному острові Хонсю, викликав хвилі цунамі висотою понад метр, спровокував велику пожежу та розірвав дороги. Землетрус став найбільш смертоносним у цій країні з 2016 року.

3 січня в районах, що постраждали від землетрусу, очікувалися зливи, які можуть призвести до виникнення зсувів і ще більше ускладнити пошуково-рятувальні роботи. Допомога постраждалим районам також проблематична через руйнування доріг та інфраструктури.

Найбільше постраждав півострів Ното на узбережжі Японського моря, де стихія знищила будівлі та зрівняла з землею будинки в кількох містах.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. 11 березня 2011 року тут стався землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їхню ключову інфраструктуру і спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1».

Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені залишити свої домівки. Більш ніж 40 тисяч людей станом на 2021 рік все ще не могли повернутися додому.