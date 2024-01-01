У Японії сталася низка потужних землетрусів, влада попереджає про загрозу цунамі

У понеділок у центральній Японії відбулася серія потужних землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала, за попередніми даними, 7,6. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство Kyodo.

Для всього західного узбережжя Японії влада оголосила загрозу цунамі. Попередження про сильне цунамі означає, що існує ймовірність хвиль заввишки понад 3 метри, зазначає Reuters.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда закликав жителів регіонів, які перебувають під загрозою цунамі, «негайно евакуюватися».

Також загрозу цунамі оголосили в російському Владивостоці, Хабаровському краї та на острові Сахалін.

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Як пише The Guardian, до японських лікарень почали надходити перші постраждалі – кількість поранених не уточнюється. Лікарня в Ісікаві працює на генераторах, оскільки в районі немає електроенергії.

У префектурах Ісікава та Нііґата є руйнування. Понад 36 тисяч будинків залишилися без електрики. Влада Японії також заявила, що на жодній з атомних електростанцій у постраждалому регіоні не було виявлено проблем з реакторами. Однак на ядерних об’єктах є розливи нафти та інші незначні ушкодження.

11 березня 2011 року в Японії стався землетрус магнітудою 9,0, один з найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їх ключову інфраструктуру та спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1».

Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені покинути свої домівки. Більш ніж 40 тисяч людей станом на 2021 рік все ще не могли повернутися додому.