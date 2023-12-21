Росія назвала військові навчання Японії, США й Австралії «потенційною загрозою» своїй безпеці

Міністерство закордонних справ Росії заявило 21 грудня, що розцінює спільні військові навчання Японії, США й Австралії поблизу острова Хоккайдо як «потенційну загрозу» своїй безпеці.

У МЗС Росії заявили, що 18 грудня висловили офіційний протест посольству Японії в Росії.

«Вказали японській стороні, що розглядаємо таку провокаційну діяльність із підключенням позарегіональних держав як потенційну загрозу безпеці Російської Федерації. Попередили, що безвідповідальна політика адміністрації Фуміо Кісіди ставить Токіо на шлях ескалації напруженості у Північно-Східній Азії й АТР загалом», – заявили в російському МЗС.

19 грудня у Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили заходами у відповідь на угоду про військову співпрацю Фінляндії і США. Туди також викликали посла Фінляндії в Москві.

У відповідь на повномасштабний напад Росії на Україну Токіо приєднався до санкцій щодо Москви, які запровадили США й інші країни «Групи семи».

У листопаді Міністерство закордонних справ Росії повідомило Японії про намір не продовжувати угоду щодо ліквідації ядерної зброї. Йдеться угоду від 13 жовтня 1993 року. Термін її дії спливає 21 травня 2024 року.