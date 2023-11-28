РФ вирішила не продовжувати угоду про ліквідацію ядерної зброї з Японією

Міністерство закордонних справ Росії повідомило Японії про намір не продовжувати угоду щодо ліквідації ядерної зброї. Йдеться угоду від 13 жовтня 1993 року. Термін її дії спливає 21 травня 2024 року.

Російське зовнішньополітичне відомство пояснило припинення співпраці «відверто антиросійською політикою» адміністрації прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди. В уряді Японії рішення РФ поки не коментували.

У відповідь на повномасштабний напад Росії на Україну Токіо приєднався до санкцій щодо Москви, які запровадили США й інші країни «Групи семи».

Від початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну різні прокремлівські політики і громадські діячі, а іноді й представники влади заявляють про можливість застосування ядерної зброї. Країни Заходу звинувачують Росію у використанні безвідповідальної ядерної риторики.

Наприкінці жовтня Росія заявила про проведення тренування масованого ядерного удару. Міноборони РФ повідомляло, що тренування проходило під особистим керівництвом президента Росії Володимира Путіна.

На початку листопада російський президент підписав закон, який відкликає ратифікацію Москвою Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, ухваленого 1996 року.