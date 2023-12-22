Японія передасть США ракети Patriot. Це може допомогти Україні

До японського законодавства внесені поправки, які дозволяють постачання виробленої за іноземною ліцензією оборонної продукції до країни, де випущений патент, пише 22 грудня Бі-Бі-Сі.

Після таких змін Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot до США для поповнення запасів Пентагону. Завдяки цьому Вашингтон зможе спрямувати більше засобів протиповітряної оборони Україні.

Японія упродовж років дотримувалася заборони на експорт летальних озброєнь.

Президент США Джо Байден порушував питання про постачання ракет на останній зустрічі із премʼєр-міністром Японії Фуміо Кісідою.