Зранку Київ від російської ракети захистив ЗРК Patriot – командувач Повітряних сил

Зранку 11 листопада Київ від російської ракети захистив бойовий розрахунок ЗРК Patriot, розповів командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

За словами командувача, зранку 11 листопада «загарбники підступно вдарили балістикою по столиці України».

«Якого типу була ракета – балістична «Іскандер-М» чи зенітна керована С-400, згодом з’ясуємо», – зазначив він.

При цьому Олещук подякував бойовим розрахункам ЗРК Patriot за «миттєву реакцію» при захисті столиці та усім, хто відбивав атаку дронів «Shahed» у ніч проти 11 листопада в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Південь» та «Центр».

Ракетна атака на Київ вранці 11 листопада стала першою за останні 52 дні.

Вранці 11 листопада в Києві пролунали потужні вибухи, згодом було оголошено повітряну тривогу. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що, ймовірно, сили протиповітряної оборони спрацювали по балістичних ракетах сил РФ. Згодом інформацію про застосування російськими військовими балістичних ракет під час атаки на столицю підтвердив й речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше, станом на вечір 10 листопада, значна частина території України була охоплена повітряною тривогою. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у повітряний простір України зайшли запущені силами РФ ударні безпілотники.

Військові застерегли жителів південних, східних, центральних і частково північних областей щодо небезпеки. Громадян закликали перебувати в укриттях.

За даними українських військових, у ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну ударними БПЛА та керованими авіаційними ракетами. Загалом було випущено шість безпілотників типу Shahed-136/131, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59. ЗСУ знищили п’ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.