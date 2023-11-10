У США здійснив перший політ стратегічний бомбардувальник нового покоління

У США 10 листопада здійснив перший випробувальний політ стратегічний бомбардувальник нового покоління B-21 Raider американської компанії Northrop Grumman.

Як передає агенція AP, літак помітили у Палмдейлі, штат Каліфорнія, де його тестували та розробляли.

«B-21 Raider перебуває на стадії льотних випробувань», – сказала речниця ВПС США Енн Стефанек.

Американські військово-повітряні сили планують виробництво 100 таких бойових літаків, що мають форму літаючого крила, малу радіопомітність і здатність нести ядерну зброю.

«Таке випробування є критично важливим кроком у кампанії із забезпечення «стійкості, далекобійності, проникаючої здатності для стримування агресії та стратегічних атак проти Сполучених Штатів, союзників і партнерів», – заявила представниця ВПС США.

B-21 Raider є першим новим американським бомбардувальником за більш ніж 30 років, і майже всі аспекти програми його конструювання засекречені.