Зросла кількість жертв землетрусу в Непалі

За останніми даними, внаслідок сильного землетрусу в Непалі загинули 157 людей, повідомляє видання Reuters.

За даними ЗСУ, внаслідок землетрусу 105 людей загинули в Джаджаркоті та 52 - у сусідньому районі Рукум-Вест, обидва в провінції Карналі. Епіцентр землетрусу був у селі Раміданда.

Відомо, що постраждали три міста і три села в Джаджаркоті, населення якого становить 190 тисяч осіб. Щонайменше 85 людей дістали поранення в Рукум Вест і 55 у Джаджаркоті.

Офіційні особи побоюються, що кількість загиблих може зрости, оскільки перші рятувальники дісталися до горбистої місцевості поблизу епіцентру, розташованої за 500 км на захід від столиці Катманду, і почали пошук тих, хто вижив.

«Кількість поранених може обчислюватися сотнями, а кількість загиблих також може зрости», – заявив офіційний представник району Джаджаркот Харіш Чандра Шарма.

Національний центр моніторингу та дослідження землетрусів Непалу повідомив, що епіцентр землетрусу був приблизно за 400 кілометрів від столиці країни – Катманду. За попередніми даними центру, він мав магнітуду 6,4. Геологічна служба США оцінила магнітуду в 5,6.

Внаслідок землетрусу зв’язок із багатьма населеними пунктами перервався. У горах зійшли зсуви, перекривши дороги і стежки. До рятувальної операції залучили гелікоптери.

Сусідна Індія, в столиці якої теж відчувався землетрус, вже запропонувала Непалу «всю можливу допомогу».

Цей землетрус називають найбільшим у Непалі за кількістю жертв від 2015 року, коли в результаті двох землетрусів загинули близько 9000 людей. Тоді цілі міста, багатовікові храми й інші історичні місця були перетворені на руїни, більше ніж мільйон будинків були зруйновані.