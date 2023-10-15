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В Афганістані знову стався потужний землетрус

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 6,3 був приблизно за 34 кілометри від адміністративного центру провінції міста Герат

В Афганістані 15 жовтня знову стався потужний землетрус, повідомляє видання АР.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 6,3 був приблизно за 34 кілометри від адміністративного центру провінції міста Герат. Він залягав на глибині 8 кілометрів.

За попередньою інформацією, внаслідок землетрусу загинула одна людина, ще 150 зазнали поранень.

Голова групи екстреної допомоги в провінції Герат Мохаммад Захір Нурзай зазначив, що кількість постраждалих може зрости, оскільки рятувальники ще не дісталися до всіх постраждалих районів.

У поруйнованому регіоні Афганістану стався новий землетрус (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У поруйнованому регіоні Афганістану стався новий землетрус (фотогалерея)

11 жовтня в провінції Герат на заході Афганістану стався ще один потужний землетрус, який ще більше посилив страждання тих, хто вижив і хто вже бореться з наслідками попереднього землетрусу, який забрав життя понад 2000 людей і залишив у руїнах цілі села.

Понад дві тисячі людей загинули в Афганістані внаслідок землетрусу 7 жовтня магнітудою 6,3, епіцентр якого був за 35 кілометрів на північний захід від міста Герат. Число постраждалих перевищує дев’ять тисяч. Пошкоджені понад 1300 будинків.

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