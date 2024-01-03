До 64 зросла кількість загиблих унаслідок землетрусу в Японії

Щонайменше до 64 зросло число загиблих унаслідок серії потужних землетрусів, які вразили захід Японії 1 січня, повідомляють світові інформагенції з посиланням на рятувальників. Понад 300 людей зазнали поранень, із них 20 перебувають у тяжкому стані.

Землетрус став найбільш смертоносним у цій країні з 2016 року.

3 січня в районах, що постраждали від землетрусу, очікувалися зливи, які можуть призвести до виникнення зсувів і ще більше ускладнити пошуково-рятувальні роботи. Допомога постраждалим районам також проблематична через руйнування доріг та інфраструктури.

Землетрус магнітудою 7,5, який стався 1 січня в префектурі Ісікава на головному острові Хонсю, викликав хвилі цунамі висотою понад метр, спровокував велику пожежу та розірвав дороги.

Найбільше постраждав півострів Ното на узбережжі Японського моря, де стихія знищила будівлі та зрівняла з землею будинки в кількох містах.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. 11 березня 2011 року тут стався землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їхню ключову інфраструктуру і спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1».

Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені залишити свої домівки. Більш ніж 40 тисяч людей станом на 2021 рік все ще не могли повернутися додому.