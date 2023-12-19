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Щонайменше 127 людей загинули внаслідок землетрусу в Китаї

Ритувальники розбирають завали в місті Хайдун, провінція Цинхай на північному заході Китаю, 19 грудня 2023 року
Ритувальники розбирають завали в місті Хайдун, провінція Цинхай на північному заході Китаю, 19 грудня 2023 року

Щонайменше 127 людей, за останніми даними, загинули, сотні зазнали поранення внаслідок землетрусу, що стався на північному заході Китаю, повідомила влада країни.

19 грудня рятувальники у віддалених селах продовжують розкопувати завали зруйнованих будинків після найбільшого за останні роки землетрусу.

Люди гріються біля вогнища після землетрусу, провінція Ганьсу на північному заході Китаю, 19 грудня 2023 року
Люди гріються біля вогнища після землетрусу, провінція Ганьсу на північному заході Китаю, 19 грудня 2023 року

Землетрус магнітудою 6,2 стався близько півночі у провінції Ганьсу. Там пошкоджені або зруйновані понад 155 тисяч будинків. Також постраждала провінція Цинхай.

Китай розташований у регіоні, де сходяться кілька тектонічних плит, зокрема, Євразійська, Індійська та Тихоокеанська, і особливо схильний до землетрусів.

Один із найбільш руйнівних землетрусів останніх років у Китаї стався у травні 2008 року в провінції Сичуань. Тоді загинули понад 87 тисяч людей.

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)

Землетрус, який стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, забрав життя, за останніми даними, понад 21 000 людей. Очікується, що кількість загиблих зростатиме, розбір завалів, руйнувань триває. Радіо Свобода публікує фотографії найбільших землетрусів за останні 25 років.

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