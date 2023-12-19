Щонайменше 127 людей загинули внаслідок землетрусу в Китаї

Щонайменше 127 людей, за останніми даними, загинули, сотні зазнали поранення внаслідок землетрусу, що стався на північному заході Китаю, повідомила влада країни.

19 грудня рятувальники у віддалених селах продовжують розкопувати завали зруйнованих будинків після найбільшого за останні роки землетрусу.

Землетрус магнітудою 6,2 стався близько півночі у провінції Ганьсу. Там пошкоджені або зруйновані понад 155 тисяч будинків. Також постраждала провінція Цинхай.

Китай розташований у регіоні, де сходяться кілька тектонічних плит, зокрема, Євразійська, Індійська та Тихоокеанська, і особливо схильний до землетрусів.

Один із найбільш руйнівних землетрусів останніх років у Китаї стався у травні 2008 року в провінції Сичуань. Тоді загинули понад 87 тисяч людей.