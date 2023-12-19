У Китаї під час землетрусу загинули понад 100 людей, більш ніж 300 – постраждали

На північному заході Китаю внаслідок землетрусу загинули щонайменше 116 людей і понад 300 зазнали поранень, повідомляють державні ЗМІ Китаю.

Землетрус стався близько півночі у провінції Ганьсу. Там, за останніми даними, кількість жертв досягла 105-ти, у сусідній провінції Цінхай загинули 11 людей.

Внаслідок землетрусу в обох провінціях пошкоджені будинки та об’єкти інфраструктури. Лише у провінції Ганьсу зруйновано близько п’яти тисяч будинків. У деяких районах порушено енерго- та водопостачання. У район стихійного лиха спрямовані загалом близько півтори тисячі пожежників та рятувальників.

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав до масштабної пошукової операції. За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 5,9, глибина епіцентру – 10 кілометрів.

Китай розташований у регіоні, де сходяться кілька тектонічних плит, зокрема, Євразійська, Індійська та Тихоокеанська, і особливо схильний до землетрусів.

Один із найбільш руйнівних землетрусів останніх років у Китаї стався у травні 2008 року в провінції Сичуань. Тоді загинули понад 87 тисяч людей.