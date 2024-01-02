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Землетрус в Японії: число загиблих зросло щонайменше до 55

Руйнування, спричинені землетрусом, у місті Сузу, префектура Ісікава, 2 січня 2024 року
Руйнування, спричинені землетрусом, у місті Сузу, префектура Ісікава, 2 січня 2024 року

Низка потужних землетрусів, що вразили західну Японію 1 січня, за останніми даними, призвели до загибелі щонайменше 55 людей і пошкодили тисячі будівель, автомобілів і човнів, повідомила влада 2 січня.

Офіційні особи попередили про можливість нових землетрусів.

Повторні поштовхи продовжувалися в префектурі Ісікава й прилеглих районах через день після землетрусу магнітудою 7,6. Збитки, за даними влади – настільки значні, що їх неможливо було оцінити одразу. За даними японських ЗМІ, зруйновані десятки тисяч будинків.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що масштаби збитків від землетрусу стають «все більш очевидними» через понад 24 години після того, як він стався на півострові Ното в префектурі Ісікава.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. 11 березня 2011 року тут стався землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їхню ключову інфраструктуру і спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1».

Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені залишити свої домівки. Більш ніж 40 тисяч людей станом на 2021 рік все ще не могли повернутися додому.

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)

Землетрус, який стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, забрав життя, за останніми даними, понад 21 000 людей. Очікується, що кількість загиблих зростатиме, розбір завалів, руйнувань триває. Радіо Свобода публікує фотографії найбільших землетрусів за останні 25 років.

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