Майже 14 тисяч ID-карток видали громадянам напередодні та у день виборів – ДМС

У Державній міграційній службі повідомили про видалу напередодні та у день голосування на місцевих виборах майже 13 679 ID-карток.

«Для того, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт, працівники напередодні та у день проведення виборів (24 та 25 жовтня 2020 року) забезпечили видачу вже персоналізованих паспортів, які були доставлені до територіальних органів та підрозділів ДМС», – повідомили в управлінні комунікацій Міграційної служби.

За даними відомства, усього із 2016 року Міграційна служба оформила понад 5,1 мільйона паспортів громадянина України у формі ID-картки.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.