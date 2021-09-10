Оголошені лауреати Шнобелівської премії

У Гарварді 9 вересня пройшла онлайн-церемонія нагородження вчених Шнобелівською премією за найбільш абсурдні досягнення в науці, жартівливим аналогом Нобелівської премії. Нею нагороджують в десяти різних дисциплінах.

Церемонія через пандемію відбувалася онлайн.

Лауреатом у сфері транспорту став вчений Робін Редкліфф, який разом із колегами з’ясовував, чи не шкодить носорогам перевезення догори дригом, і чи кращий такий спосіб за інші, зокрема, за перевезення на боці.

Вчені підвішували за ноги 12 носорогів, які перебували під дією снодійного, щоб зрозуміти, як це впливає на їхній організм. Команда з’ясувала, що такий спосіб перевезення є цілком безпечний для тварин і навіть кращий за перевезення на боці.

Премією миру відзначили висновки про те, що люди, можливо, почали відрощувати бороду, щоб пом’якшити вплив ударів.

Серед інших лауреатів, зокрема – вчені, що аналізували бактеріологічний склад в жувальній гумці, підібраній на тротуарі, дослідник зв’язку між рівнем ожиріння у політиків і корупцією в їхніх країнах, вчені, які довели ефект оргазму для поліпшення носового дихання, винахідники методу боротьби з тарганами на підводних човнах.

Премії вручали нобелівські лауреати різних років.

Переможці отримали копію купюри в 10 трильйонів зімбабвійських доларів, банкноти, що вже вийшла з обігу, і паперовий кубок.

Премія Ig Nobel (ignoble англійською означає «ниций», «ганебний»), яку щороку вручає Гарвардський університет у США, є пародією на Нобелівську премію. «Шнобелівську премію» вручають «за досягнення, які спочатку смішать людей, а потім змушують їх замислитися».