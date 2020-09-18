Вплив вібрації на черв’яків: науковці з України здобули Шнобелівську премію з фізики

Українські науковці Іван Максимов та Андрій Потоцький здобули Іґнобелівську премію з фізики. В Україні нагороду частіше називають Шнобелівською премією.

Їх нагородили за експериментальні дослідження, під час яких вони намагалися встановити, що відбувається з формою живого дощового черв’яка, коли він вібрує.

Максимов та Потоцький виявили, що вібрації змушують дощових черв’яків формувати візерунки аналогічні до тих, які формують краплі води у відповідь на вібрацію, пише видання The Guardian.

Наразі науковці намагаються знайти прикладне значення результатів своїх досліджень. Вони вважають, що знахідка буде корисною як неінвазивний метод вивчення імпульсів мозку. Також, на думку вчених, відкриття можуть використовувати в робототехніці для симуляції рухів черв’яків.

Максимов та Потоцький – вихідці з України. Наразі вони працюють в Свінбернському університеті технологій в австралійському Мельбурні.

Премія Ig Nobel (ignoble англійською означає «ниций», «ганебний»), яку щороку вручає Гарвардський університет у США, є пародією на Нобелівську премію. «Шнобелівську премію» вручають «за досягнення, які спочатку смішать людей, а потім змушують їх замислитися».