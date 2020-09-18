COVID-19: Лукашенко, Путін і Трамп отримали Шнобелівську премію у сфері медичної освіти

Президенти Білорусі, Росії та США Олександр Лукашенко, Володимир Путін та Дональд Трамп отримали Іґнобелівську премію у сфері медичної освіти. В Україні нагороду частіше називають Шнобелівською премією.

Серед інших лауреатів – президент Бразилії Жаїр Болсонару, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр Індії Нарендра Моді, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та президент Туркеменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Організатори премії повідомили, що вирішили нагородити лідерів країн за «використання пандемії COVID-19, щоб навчити світ, що політики можуть мати більш негайний ефект на життя та смерть, ніж науковці та лікарі».

Для Лукашенка це вже друга Шнобелівська премія. У 2013 році він став лауреатом нагороди за заборону публічних аплодисментів. Білоруська поліція тоді була нагороджена «за арешт чоловіка з однією рукою через оплески».

Премія Ig Nobel (ignoble англійською означає «ниций», «ганебний»), яку щороку вручає Гарвардський університет у США, є пародією на Нобелівську премію. «Шнобелівську премію» вручають «за досягнення, які спочатку смішать людей, а потім змушують їх замислитися».