Міжнародна федерація хокею обіцяє розслідувати расистський жест українського хокеїста під час матчу УХЛ

Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) обіцяє розслідувати інцидент, який мав місце під час матчу Української хокейної ліги, коли українець Андрій Денискін показав расистський жест на адресу темношкірого гравця команди-суперника Джейлена Смерека.

«IIHF рішуче засуджує дії Андрія Денискіна. Немає місця для такого явно расистського та неспортивного жесту у нашому спорті та суспільстві. Це прямий напад на ідеали та цінності нашої гри, і ми забезпечимо проведення всіх необхідних розслідувань щодо порушення етики, щоб забезпечити належне покарання цієї поведінки», – наводить федерація слова свого президента Люка Тардіфа.

Інцидент стався 26 квітня під час матчу ХК «Кременчук» проти ХК «Донбас». Як видно на відео, гравець «Кременчука» Денискін зобразив, ніби він чистить та їсть банан. Після цього хокеїста оштрафували та вилучили з майданчика до кінця гри.

ХК «Донбас» звернувся до Дисциплінарного комітету УХЛ з вимогою покарати Денискіна.

Сам гравець вибачився за свою поведінку в інстаграмі. Допис наразі недоступний, але його наводить сайт УХЛ. За словами Денискіна, під час матчу, під впливом «негативних емоцій», він показав жест, «який хтось може вважати як образу щодо расової приналежності».

«Я поважаю всіх людей незалежно від їх расової чи національної приналежності. Емоції на хокеї, на жаль, бувають різні», – написав він.

У ХК «Кременчук» також засудили вчинок свого гравця. Зазначається, що клуб провів загальнокомандний збір з цього приводу та покарав нападника дисциплінарним стягненням.