Інститут масової інформації: в Україні 112 випадків порушень свободи слова за пів року

За шість місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова, з яких 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів, ідеться в повідомленні організації.

Експерти вказують, що суттєвих змін у цьому питанні не відбулося: протягом такого ж періоду 2019 року було зафіксовано 116 випадків порушень свободи слова, і теж переважно це була фізична агресія (88).

У моніторингу Інституту масової інформації «Барометр свободи слова» також вказано, що зафіксовано 61 випадок перешкоджання законній журналістській діяльності (більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 56 перешкоджань);

побиття – 13 (більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано дев'ять побиттів);

юридичний тиск – 11 (минулого року за такий самий період зафіксовано вісім випадків юртиску);

погрози – дев'ять (менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 15 випадків погроз).

Згідно з результатами моніторингу, право журналістів на професію переважно порушували приватні особи, місцева влада, правоохоронці, судова влада, Офіс президента та інші.

Також 6 липня результати свого моніторингу Індекс фізичної безпеки журналістів України» оприлюднила Національна спілка журналістів. За цими даними, протягом першого півріччя 2020 року працівники ЗМІ в Україні 40 разів зазнавали фізичної агресії.