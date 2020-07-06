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06 липня 2020, Київ 17:55
Новини | Суспільство

Інститут масової інформації: в Україні 112 випадків порушень свободи слова за пів року

За даними Інституту масової інформації, серед порушників прав журналістів фігурує Офіс президента України

За шість місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова, з яких 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів, ідеться в повідомленні організації.

Експерти вказують, що суттєвих змін у цьому питанні не відбулося: протягом такого ж періоду 2019 року було зафіксовано 116 випадків порушень свободи слова, і теж переважно це була фізична агресія (88).

У моніторингу Інституту масової інформації «Барометр свободи слова» також вказано, що зафіксовано 61 випадок перешкоджання законній журналістській діяльності (більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 56 перешкоджань);

побиття – 13 (більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано дев'ять побиттів);

юридичний тиск – 11 (минулого року за такий самий період зафіксовано вісім випадків юртиску);

погрози – дев'ять (менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 15 випадків погроз).

Згідно з результатами моніторингу, право журналістів на професію переважно порушували приватні особи, місцева влада, правоохоронці, судова влада, Офіс президента та інші.

Також 6 липня результати свого моніторингу Індекс фізичної безпеки журналістів України» оприлюднила Національна спілка журналістів. За цими даними, протягом першого півріччя 2020 року працівники ЗМІ в Україні 40 разів зазнавали фізичної агресії.

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