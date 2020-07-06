За пів року до журналістів в Україні 40 разів застосовували силу – НСЖУ

Протягом першого півріччя 2020 року працівники ЗМІ в Україні 40 разів зазнавали фізичної агресії, повідомила Національна спілка журналістів за результатами моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», проведеного спільно з партнерськими громадськими організаціями.

При цьому в червні НСЖУ зафіксувала 10 інцидентів фізичної агресії щодо працівників ЗМІ. Три з них пов’язані зі зйомками щодо недотримання карантинних обмежень, йдеться в повідомленні.

Половина постраждалих у червні – жінки, найбільше інцидентів трапилося у Києві, повідомили у НСЖУ.

«Найбільш «ризикованими» темами для журналістів у червні стали карантин та акції протесту прихильників громадського активіста Сергія Стерненка в Києві», – йдеться в повідомленні.

У НСЖУ засудили напади і висловили сподівання на належне їх розслідування.

У травні Україна на 6 пунктів покращила свій рейтинг і вперше увійшла в сотню країн за рівнем свободи преси. Такі дані цьогорічного звіту оприлюднила міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів».